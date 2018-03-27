Красноярца будут судить за ложный донос

В декабре 2017 года 31-летний красноярец, водитель такси, сообщил в полицию о том, что, когда он выполнял заказ до Железногорска, на него было совершено разбойное нападение. Один из пассажиров якобы, угрожая ножом водителю, похитил планшетный компьютер, принадлежащий фирме, и деньги.

При расследовании полицейские усомнились в показаниях таксиста. В дальнейшем выяснилось, что планшет от решил подарить своей знакомой, а чтобы скрыть пропажу от владельца фирмы, заявил о преступлении.

Сейчас расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Заведомо ложный донос», завершено. Обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы.