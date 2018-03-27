Два сызранца обвиняются в серии краж из гаражей на сумму более млн рублей

Сызрани в суд направлено уголовное дело в отношении двух местных жителей 35-ти и 38-ми лет, обвиняемых в совершении серии краж из гаражей на сумму более миллиона рублей на территории города, сообщает старший референт отделения информации Мария Юдина.

По версии следствия, в августе 2017 года, мужчины, один их которых был ранее судим за хищение имущества из гаражей, решив подзаработать, пошли преступным путём, распределив заранее роли — один вскрывал гаражи отверткой, второй был грузчиком и водителем.

Первым они ограбили гараж на улице Сурикова, вынеся из него строительные инструменты и другое имущество на сумму свыше 13 тысяч рублей. По данным полиции мужчины совершили десять таких краж в различных районах Сызрани. Самый крупный «улов» состоял из запасных частей к мотоциклам различных марок. Нанесенный ущерб заявитель оценил в 713 тысяч рублей. При этом действовали злоумышленники умело — мужчины выходили на преступный промысел преимущественно в темное время суток и не оставляли следов. Похищенное имущество они вывозили на автомобиле, принадлежащем одному из них.

В сентябре 2017 года у одного из участников группы — ранее судимого 35-летнего мужчины закончились деньги и он решился на совершение преступления в одиночку, обокрав гараж на улице Гайдара. Металлическую дверь ему открыть не удалось, поэтому мужчина вытащил несколько кирпичей из стены, и через полученное отверстие забрал все ценное, что находилось в помещении, а также лестницу и детский велосипед. Аналогичное преступление в одиночку он совершил еще в ноябре 2017 года в гараже на улице Астраханской, причинив ущерб на общую сумму 1,5 тысячи рублей.

Несмотря на все старания злоумышленников, им не удалось уйти от ответственности. Полицейские вышли на их след. Мужчины сдавали похищенные вещи в ломбарды и комиссионные магазины по своим документам. Это и позволило сотрудникам уголовного розыска Сызрани установить личности грабителей, а также их местонахождение. Вскоре они были задержаны.

В ходе расследования уголовных дел выяснилось, что похищенное мужчины реализовывали сразу — строительные инструменты и запчасти шли на продажу, металлические изделия сдавались в пункты приема металла.

В настоящее время задержанным предъявлено обвинение в совершении десяти краж, и также одному из них, совершавших преступления в одиночку, в двух кражах. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.