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В Краснокамске мужчина едва не убил друга, ударив его ножом в спину
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В Краснокамске мужчина едва не убил друга, ударив его ножом в спину 

АиФ Пермь 41 минуту назад
Фото: АиФ Пермь
Едва не закончилось трагедией застолье в Краснокамске.
Как рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю, утром в доме на улице Пугачёва после совместного распития алкоголя возникла ссора между приятелями. В итоге во время драки 36-летний мужчина ударил своего 31-летнего знакомого ножом в спину.
«Потерпевший с проникающим колото-резаным ранением правой подлопаточной области и повреждением лёгкого госпитализировали в больницу. Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции», — сообщили в краевом ГУ МВД России.
По данному факту в отделе полиции по Краснокамскому району возбудили уголовное дело по ст.111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).
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