В Краснокамске мужчина едва не убил друга, ударив его ножом в спину

Едва не закончилось трагедией застолье в Краснокамске

Как рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю , утром в доме на улице Пугачёва после совместного распития алкоголя возникла ссора между приятелями. В итоге во время драки 36-летний мужчина ударил своего 31-летнего знакомого ножом в спину.

«Потерпевший с проникающим колото-резаным ранением правой подлопаточной области и повреждением лёгкого госпитализировали в больницу. Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции», — сообщили в краевом ГУ МВД России.

По данному факту в отделе полиции по Краснокамскому району возбудили уголовное дело по ст.111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).