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Южноуральский полицейский получил условный срок за мошенничество
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Южноуральский полицейский получил условный срок за мошенничество 

АиФ 46 минут назад
Фото: АиФ
Бывший полицейский Ян Грищенко признан виновным в мошенничестве, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.
Следствием и судом установлено, что в 2016 году сотрудник регионального управления МВД России получил 120 тысяч рублей за трудоустройство в органы внутренних дел дочери знакомой женщины, хотя повлиять на это не мог. Кроме того, Грищенко получил еще восемь тысяч рублей от гражданина, которому пообещал помощь в оформлении лицензии на владение оружием, зная, что в его должностные обязанности это не входит.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно. Осужденный возместил причиненный ущерб.
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