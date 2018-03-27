Южноуральский полицейский получил условный срок за мошенничество

Бывший полицейский Ян Грищенко признан виновным в мошенничестве, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Следствием и судом установлено, что в 2016 году сотрудник регионального управления МВД России получил 120 тысяч рублей за трудоустройство в органы внутренних дел дочери знакомой женщины, хотя повлиять на это не мог. Кроме того, Грищенко получил еще восемь тысяч рублей от гражданина, которому пообещал помощь в оформлении лицензии на владение оружием, зная, что в его должностные обязанности это не входит.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно. Осужденный возместил причиненный ущерб.