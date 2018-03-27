Начальника угро признали виновным в угрозе изнасилования 

В Новосибирске суд Ленинского района вынес приговор начальнику отдела уголовного розыска с многолетним стажем. Иван С. обвинялся в превышении полномочий и унижениях. Проще говоря, он жестоко избил невиновного парня, требуя от него написать явку с повинной. От молодого человека требовали признаться в краже картофеля.
В июне 2017 года Иван С. вызвал на беседу подозреваемого в преступлении. Молодой парень, имевший за плечами условную судимость, якобы снова совершил преступление и украл несколько мешков картофеля. Подозреваемого избили, угрожали изнасилованием и бросили в камеру на несколько часов. Однако тот оказался не робкого десятка и категорически отказался ставить подпись в признании. После беседы с начальником уголовного розыска парень обратился к врачам с многочисленными травмами. В суде обвиняемый офицер полиции категорически отрицал вину. Иван С. уверял, что задержанный действительно был виновен в преступлении, но чтобы избежать ответственности, заявил на мнимые побои в полиции. «Человек преследовал одну цель — уйти от ответственности», — заявил в суде начальник уголовного розыска, которого к тому времени уволили из полиции. «Сотрудниками службы собственной безопасности была проведена служебная проверка, — сообщили в ГУ МВД по региону. — По результатам проверки сотрудник, подозреваемый в превышении должностных полномочий, был отстранен от исполнения служебных обязанностей. В случае установления вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством, а его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности». «Приговором суда Иван С. признан виновным, — сообщили VN.ru в суде Ленинского района. — Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев в колонии общего режима. Кроме того, бывшего офицера полиции лишили права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителей власти».