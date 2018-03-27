Грядет суд над еще одной фигуранткой дела о гибели девочки под завалами снега в Екатеринбурге

По данным ведомства, трагедия произошла 4 февраля 2016 года на улице Рощинской. Управляющая компания организовала работы по уборке снега в районе трех домов, заключив до этого договор субаренды с ООО «Технологии строительства». В соответствии с должностной инструкцией директор ООО «1 Управляющая компания» несет всю полноту ответственности за производственно-хозяйственную деятельность общества.

Обвиняемая разместила на подъездах объявления о проведении снегоуборочных работ и дала распоряжение вызвать рабочих для уборки снега. При этом сигнальные ограждения, предупреждающие о работе, вывешены не были.

Во время работ водитель экскаватора Иван Шарипов разгрузил снег на 10-летнюю девочку, игравшую во дворе. Ребенок скончался в больнице от гипоксии головного мозга после состояния клинической смерти. Напомним, что родители погибшей девочки требовали наказания для директора управляющей компании и просили смягчить Шарипову приговор. Он признал свою вину полностью и раскаялся в произошедшем. Суд приговорил его к году лишения свободы за причинение смерти по неосторожности.

В отношении директора УК было возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекших по неосторожности смерть человека). На данный момент расследование завершено, дело направлено в суд. Женщине грозит до 5 лет лишения свободы.