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Экс-директора фирмы осудят за гибель работника в Княгининском районе
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Экс-директора фирмы осудят за гибель работника в Княгининском районе 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом агентству новостей Newsroom24 сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Нижегородской области.
По версии следствия, днем 17 августа прошлого года на улице Строителей в Княгинино 26-летний рабочий дорожно-строительной компании, задев электрический провод во время ремонтных работ на крыше административного здания, погиб от удара электрическим током.
По мнению следователей, обвиняемый не обеспечил отключение электрического оборудования, что привело к гибели человека.
Ранее не судимый мужчина признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд.
Напомним, 13-летний подросток погиб от удара током в Нижегородской области.
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