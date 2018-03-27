Экс-директора фирмы осудят за гибель работника в Княгининском районе

По версии следствия, днем 17 августа прошлого года на улице Строителей в Княгинино 26-летний рабочий дорожно-строительной компании, задев электрический провод во время ремонтных работ на крыше административного здания, погиб от удара электрическим током.

По мнению следователей, обвиняемый не обеспечил отключение электрического оборудования, что привело к гибели человека.

Ранее не судимый мужчина признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд.

Напомним, 13-летний подросток погиб от удара током в Нижегородской области.