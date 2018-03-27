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ФСБ задержала организаторов террористической ячейки «Красноярский джамаат»
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ФСБ задержала организаторов террористической ячейки «Красноярский джамаат» 

RT на русском 3 часа назад
Сотрудники ФСБ совместно с оперативниками краевого главка МВД и подразделениями Росгвардии задержали организаторов и участников ячейки «Красноярский джамаат», связанной с международными террористическими организациями, передаёт пресс-служба краевого УФСБ. «В ходе проведённых по 16 адресам обысков, включая места проживания членов группировки, обнаружена и изъята запрещённая религиозная литература, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, учебники по минно-взрывному делу», — приводит сообщение РИА Новости.
Отмечается, что задержаны три организатора и шесть участников террористической ячейки.
«Часть задержанных даёт признательные показания о противоправной деятельности организаторов террористического сообщества. Следственные и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются», — подчеркнули в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205.4 УК России («организация террористического сообщества») и части 2 статьи 205.4 УК России («участие в террористическом сообществе»).
Ранее ФСБ задержала членов «спящей ячейки» ИГ в Калужской области.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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