ФСБ задержала организаторов террористической ячейки «Красноярский джамаат»

Сотрудники ФСБ совместно с оперативниками краевого главка МВД и подразделениями Росгвардии задержали организаторов и участников ячейки «Красноярский джамаат», связанной с международными террористическими организациями, передаёт пресс-служба краевого УФСБ. «В ходе проведённых по 16 адресам обысков, включая места проживания членов группировки, обнаружена и изъята запрещённая религиозная литература, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, учебники по минно-взрывному делу», — приводит сообщение РИА Новости

Отмечается, что задержаны три организатора и шесть участников террористической ячейки.

«Часть задержанных даёт признательные показания о противоправной деятельности организаторов террористического сообщества. Следственные и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются», — подчеркнули в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205.4 УК России («организация террористического сообщества») и части 2 статьи 205.4 УК России («участие в террористическом сообществе»).