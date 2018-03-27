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ФСБ обезвредила террористическую ячейку в Красноярском крае
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ФСБ обезвредила террористическую ячейку в Красноярском крае 

Деловая газета «Взгляд» 42 минуты назад
Сотрудники ФСБ, полиции и Росгвардии Красноярского края пресекли деятельность так называемого Красноярского джамаата — террористической ячейки, связанной с международными террористическими организациями, сообщила пресс-служба управления ФСБ по региону.
Там уточнили, что сотрудниками правоохранительных органов были проведены обыски по 16 адресам, включая места проживания членов группировки, обнаружены и изъяты инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, учебники по минно-взрывному делу, а также запрещенная религиозная литература, передает ТАСС.
В результате проведенной операции были задержаны три организатора и шесть участников террористической ячейки, в отношении которых возбуждено уголовное дело по факту «организации террористического сообщества», а также «участия в террористическом сообществе». Задержанные дают признательные показания.
Напомним также, 14 марта в Калужской области задержали членов «спящей ячейки» ИГ.
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