Ещё
Убийство в Уфе: Братья зарезали одного и сожгли заживо двоих
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Убийство в Уфе: Братья зарезали одного и сожгли заживо двоих 

Новости Рязани 26 минут назад
Фото: Новости Рязани
В Башкирии следователи расследуют пожар в Уфе, оказалось, что ему предшествовало убийство.
Как сообщают «Уфимские Заметки» со ссылкой на ToDay News Ufa, 10 марта в 2-этажном доме по Петрозаводской улице произошел пожар. Огнеборцы спасли 50 человек и ликвидировали горение. Следователи установили, что накануне пожара в одной из квартир произошло пьяное застолье, закончившееся ссорой собутыльников. Два брата 32 и 34 лет зарезали 59-летнего мужчину, когда тот заснул. Старший из братьев поджег квартиру. Жертвами пожара стали 51-летний хозяин квартиры и 77-летний сосед. Последний скончался от отравления угарным газом.
По факту тройного убийства в Уфе возбудили уголовное дело. Один из подозреваемых в преступлении имеет судимость.
Расследование уголовного дела продолжается.
Фото: pixabay.com
Новости Рязани: последние новости
В Рязани зачитали приговор касимовскому убийце Бывший руководитель ветеринарной станции в Сараях предстанет перед судом В Рязани задержали серийного вора-рецидвиста
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Госдеп США отреагировал на трагедию в России123
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ660
В ФРГ вступились за Россию37
Путин прибыл в Кемерово219
Мэр предложил людям осмотреть морг и сгоревший ТЦ49
Видео
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
04:07
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ
Пожары Происшествия
00:45
Еще три страны сообщили о высылке дипломатов РФ
Политика В мире
03:34
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной
Шоу-бизнес
04:07
В СК объяснили «секретность» при выдаче тел в Кемерово
Пожары Происшествия
00:34
Уточнено происхождение рельефа Луны
Наука и техника Наука
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
02:08
Кадыров приехал на место пожара в Грозном
Пожары Происшествия
00:45
Новый антироссийский шаг
Политика Статьи
04:56
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение