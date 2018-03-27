Убийство в Уфе: Братья зарезали одного и сожгли заживо двоих

Башкирии следователи расследуют пожар в Уфе , оказалось, что ему предшествовало убийство.

Как сообщают «Уфимские Заметки» со ссылкой на ToDay News Ufa, 10 марта в 2-этажном доме по Петрозаводской улице произошел пожар. Огнеборцы спасли 50 человек и ликвидировали горение. Следователи установили, что накануне пожара в одной из квартир произошло пьяное застолье, закончившееся ссорой собутыльников. Два брата 32 и 34 лет зарезали 59-летнего мужчину, когда тот заснул. Старший из братьев поджег квартиру. Жертвами пожара стали 51-летний хозяин квартиры и 77-летний сосед. Последний скончался от отравления угарным газом.

По факту тройного убийства в Уфе возбудили уголовное дело. Один из подозреваемых в преступлении имеет судимость.

Расследование уголовного дела продолжается.

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