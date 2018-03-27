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З0-летний нижегородец сел в тюрьму на 14 лет за насилие над девочкой
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З0-летний нижегородец сел в тюрьму на 14 лет за насилие над девочкой 

АиФ Нижний Новгород 50 минут назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Как только приговор вступит в законную силу, он отправится отбывать наказание в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба регионального управления следственного комитета.
В июле прошлого года бригада строителей ремонтировала дом в дачном поселке Балахнинского района. Там же находилась 7-летняя дочка хозяина. Как установило следствие, улучив момент один из работников «совершил в отношении малолетней дочери хозяина иные действия сексуального характера». Девочка рассказала о случившемся родителям, когда бригада уехала. Информация была тут же передана в следственные органы.
«В ходе предварительного расследования обвиняемый вину в содеянном признал», — отметили в следственном комитете.
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