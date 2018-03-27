Мужчина, надругавшийся над 7-летней девочкой, осужден в Балахне 

Балахнинский городской суд вынес приговор злоумышленнику, который обвинялся в сексуальном насилии в отношении ребенка.
Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сообщили в Балахнинской городской прокуратуре.
Решением суда подсудимому назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Напомним, 12 июля прошлого года в дачном поселке бригада строителей ремонтировала дом. Во время работы один из мужчин совершил в отношении дочери хозяина иные действия сексуального характера. После того, как строители уехали, девочка рассказала о произошедшем родителям.
Ранее сообщалось, что 30-летний мужчина изнасиловал 7-летнюю девочку в Балахне.