Ещё
По делу о пожаре в Кемерево задержаны четверо подозреваемых
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

По делу о пожаре в Кемерево задержаны четверо подозреваемых 

Rambler News Service 16 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Председателю СКР Александру Бастрыкину, который лично координирует работу следователей в городе Кемерове, где вчера произошел пожар в торговом центре, доложено о задержании и допросе четверых подозреваемых.
«Председателю СКР доложили о первых результатах расследования. На данный момент задержаны и допрошены четверо подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации», — сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Она отметила, что решается вопрос о задержании пятого подозреваемого. Это сотрудник ЧОП, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения.
25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове вспыхнул пожар. По данным Следственного комитета России, в результате пожара погибло 64 человека.
Rambler News Service: последние новости
Отключивший систему оповещения при пожаре в Кемерове сотрудник ЧОП задержан У сгоревшего в Кемерово торгового центра обрушилась крыша Глава Минздрава прибыла в Кемеровскую область для организации помощи пострадавшим при пожаре
 Ещё 43 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Госдеп США отреагировал на трагедию в России122
В ФРГ вступились за Россию32
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ653
Путин прибыл в Кемерово217
Пентагон сделал заявление о веществе «Новичок»492
Видео
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
04:07
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ
Пожары Происшествия
00:45
Еще три страны сообщили о высылке дипломатов РФ
Политика В мире
03:34
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной
Шоу-бизнес
04:07
В СК объяснили «секретность» при выдаче тел в Кемерово
Пожары Происшествия
00:34
Уточнено происхождение рельефа Луны
Наука и техника Наука
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
02:08
Кадыров приехал на место пожара в Грозном
Пожары Происшествия
00:45
Новый антироссийский шаг
Политика Статьи
04:56
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение