Четыре человека задержаны в Кемерово после пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

Правоохранительные органы задержали четырёх человек в рамах уголовного дела, возбуждённого после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».

«Ведутся активные следственные действия. В рамках уголовного дела задержаны и допрашиваются 4 человека, в том числе арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания. Также задержан руководитель управляющей компании, обслуживавшей здание торгового центра. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета

Среди задержанных — арендатор помещения, в котором, как предполагается, и начался пожар, а также глава управляющей компании, которая занималась обслуживанием ТЦ «Зимняя вишня», пишут Argumenti.ru

Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово начался в воскресенье, 25 марта. На данный момент известно о 50 погибших, 45 пострадавших и 64 пропавших без вести (в том числе 41 ребенок).

По предварительной версии, очаг возгорания находился в батутной комнате. Видимо, у кого-то из ребят была зажигалка — из-за нее загорелся находившийся в комнате поролон, после чего огонь быстро распространился на все здание. В распоряжение следователей уже поступили видеозаписи с камер наблюдения ТЦ «Зимняя вишня».

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