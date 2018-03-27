Девушка с сайта знакомств дорого обошлась жителю Владивостока 

В полицию за помощью обратился житель одного из домов в Советском районе и сообщил о краже денег. Мужчина рассказал, что ранее на сайте знакомств он познакомился с девушкой, которая затем переехала к нему, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Вместе они прожили около трех месяцев, но однажды горожанин вернулся домой и обнаружил, что его вторая половинка ушла.
После этого мужчина выяснил, что у него из тумбочки пропал один миллион рублей наличными. Потерпевший попытался дозвониться до своей девушки, но она отключила телефон и больше не выходила на связь.
Горожанин сообщил о краже в полицию и попросил наказать воровку. Стражи порядка установили личность подозреваемой и начали ее поиск.
По факту случившегося проводится проверка.