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В Красноярском крае задержали организаторов террористической ячейки
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В Красноярском крае задержали организаторов террористической ячейки 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В Красноярске задержали участников и организаторов террористической ячейки «Красноярский джамаат», передает РИА «Новости» со ссылкой на управление ФСБ по региону.
"Пресечена деятельность террористической ячейки так называемый «Красноярский джамаат», связанной с международными террористическими организациями. В ходе проведенных по 16 адресам обысков, включая места проживания членов группировки, обнаружена и изъята запрещенная религиозная литература, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, учебники по минно-взрывному делу", — говорится в сообщении.
Всего было задержано три организатора и шесть участников группировки.
Ранее сообщалось, что на Сахалине заключенный получил новый срок за пропаганду терроризма в тюрьме.
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