Покрасовался перед девушкой на «уголовку»

Фото с ресурса 1tulatv.ru Жителя города Киржач осудили за заведомо ложное сообщение о терроризме. А это в российском законодательстве уголовная статья.

Установлено, что в августе прошлого года мужчина позвонил по номеру телефона доверия столичного УМВД и сообщил, что он является террористом-смертником и готовит взрыв в Измайлово.

Вину в совершенном преступлении гражданин признал полностью. Но в своё оправдание он заявил, что решил таким образом развлечься и доказать своей девушке, что та ему небезразлична, и, он хочет возобновить с ней отношения.

Суд приговорил мужчину к ограничению свободы. Шутнику запрещено менять место жительства и выезжать за пределы Киржачского района без уведомления сроком на 1 год. Также мужчина теперь обязан дважды в месяц отмечаться.