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Покрасовался перед девушкой на «уголовку»
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Покрасовался перед девушкой на «уголовку» 

ТВ-МИГ 35 минут назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса 1tulatv.ru  Жителя города Киржач осудили за заведомо ложное сообщение о терроризме. А это в российском законодательстве уголовная статья.
Установлено, что в августе прошлого года мужчина позвонил по номеру телефона доверия столичного УМВД и сообщил, что он является террористом-смертником и готовит взрыв в Измайлово.
Вину в совершенном преступлении гражданин признал полностью. Но в своё оправдание он заявил, что решил таким образом развлечься и доказать своей девушке, что та ему небезразлична, и, он хочет возобновить с ней отношения.
Суд приговорил мужчину к ограничению свободы. Шутнику запрещено менять место жительства и выезжать за пределы Киржачского района без уведомления сроком на 1 год. Также мужчина теперь обязан дважды в месяц отмечаться.
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