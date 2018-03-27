ФСБ раскрыло в Красноярске террористическую ячейку

Оперативники ФСБ совместно с сотрудниками полиции и Росгвардии задержали в Красноярске девять членов террористической ячейки, которые называли себя «Красноярским джамаатом», сообщает «Интерфакс» , ссылаясь на пресс-службу регионального управления ФСБ.

«В ходе проведенных по 16 адресам обысков обнаружена и изъята запрещенная религиозная литература, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, учебники по минно-взрывному делу. Задержаны три организатора и шесть участников ячейки, установлена (их) связь с международными террористическими организациями. В настоящее время часть задержанных дают признательные показания», — сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе.

Следственным отделом Красноярского УФСБ возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ по обвинению в организации террористического сообщества и участию в террористическом сообществе.