Олегу Сорокину предъявили еще одно обвинение

Олегу Сорокину предъявили обвинение в похищении человека, по которому в начале марта были арестованы полковник МВД в отставке Евгений Воронин и бывший оперуполномоченный Роман Маркеев, сообщает «Ъ-Приволжье». Уголовное дело оперативников соединили в одно производство с делом в отношении Олега Сорокина.

Компанию обвиняют в похищении 14 лет назад Александра Новоселова . На тот момент Александр работал охранником у вице-спикера областного Законодательного собрания Михаила Дикина, с которым у Сорокина были разногласия из-за бывшего оборонного завода «Старт» (сейчас на этом месте ТЦ «Этажи» и ТЦ «Белинского-61»).

Как утверждает Новоселов, его похитили, отвезли в лес и заставили признаться в покушении на Сорокина. При этом в процессе участвовал сам «расстрелянный» бизнесмен, его голос опознал впоследствии на записи эксперт ФСБ

После Новоселов сразу обратился в прокуратуру , но в возбуждении дела ему было отказано. Сцену в лесу назвали «следственным экспериментом», а гражданского участника — «сотрудником, загримированным под внешность Сорокина О. В.».

Зато по делу о покушении были осуждены Михаил Дикин и его брат Александр — начальник штаба Приокского РОВД, подполковник милиции. Братья получили 15 и 14 лет колонии соответственно. В 2016 году оба были освобождены условно-досрочно.

В 2013 году Европейский суд по правам человека подтвердил, что пытки имели место и присудил Александру Новоселову компенсацию от государства в размере 27,5 тысяч евро. Позднее Верховный суд реанимировал дело, связанное с расследованием покушения на Олега Сорокина.

С 19 декабря Олег Сорокин находится в СИЗО . Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки» и грозит до 15 лет лишения свободы. В 2012 году компания «Инградстрой», близкая к семье Олега Сорокина, выиграла крупнейший аукцион на 14 земельных участков площадью 453 га в Советском районе Нижнего Новгорода. Однако его итоги пыталась оспорить другая компания — «Вектрон».

Тогда, по версии следствия, Олег Сорокин (в 2012 году он был главой Нижнего Новгорода) попросил знакомого передать руководителю «Вектрона» 1 миллион долларов взамен на отказ от претензий на земельные участки. Во время передачи взятки были задержаны два посредника. Один из них признал вину и рассказал, что действовал по просьбе и в интересах Олега Сорокина. Но тогда причастность Олега Сорокина к подкупу установить не удалось, а сам он назвал это дело провокацией.