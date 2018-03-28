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Полицейские установили подозреваемого в совершении телефонного мошенничества в отношении двух жительниц города Феодосия
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Полицейские установили подозреваемого в совершении телефонного мошенничества в отношении двух жительниц города Феодосия 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 52 минуты назад
В 2016 году в дежурной части ОМВД России по г. Феодосии были зарегистрированы два заявления от местных жительниц о том, что неизвестный обманным путем завладел принадлежащими им денежными средствами.
Первой пострадавшей стала 80-летняя пенсионерка из поселка Коктебель, которой на ее мобильный телефон позвонил мужчина, назвавшийся соседом, и попросил перевести на указанные им реквизиты банковской карты крупную сумму денежных средств. Гражданин пообещал в короткие сроки займ вернуть, но при этом отметил, что о долге не должна знать его супруга. Когда спустя некоторое время деньги пенсионерке так и не вернулись, она рассказала обо всем своему сыну. В ходе беседы с соседями он и узнал, что никаких денег соседи не занимали, в долг не просили.
Второй потерпевшей стала 60-летняя феодосийка. Ей на мобильный позвонил сын, который попросил перевести ему на банковскую карту 10 тысяч рублей, что женщина и сделала. Только спустя несколько дней женщина связалась с сыном и узнала, что он ей вообще в тот день не звонил и деньги ему не требовались.
В ходе следствия сотрудниками ОВД была установлена личность подозреваемого. Им оказался 44-летний ранее неоднократно судимый житель Феодосии, который в момент совершения преступления отбывал очередное наказание в местах лишения свободы в Краснодарском крае.
Как признался мужчина, телефонные номера он набирал наугад. Денежные средства, полученные обманным путем, поступали в банковскую карту супруги злоумышленника, проживающую в городе Феодосия.
Только в феврале 2018 года гражданин освободился из мест лишения свободы.
От злоумышленника поступила явка с повинной.
В настоящее время в отношении подозреваемого следственным отделом ОМВД России по г. Феодосии возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Согласно санкции статьи, феодосийцу может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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