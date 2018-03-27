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В Перми начальница почтового отделения осуждена за хищение 700 тысяч рублей
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В Перми начальница почтового отделения осуждена за хищение 700 тысяч рублей 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
В Мотовилихинском суде Перми было рассмотрено уголовное дело в отношении бывшей заместительницы начальника отделения почтовой связи. Женщина обвинялась по двум статьям: «Мошенничество» и «Присвоение или Растрата».
«Выяснилось, что, используя свое служебное положение, подсудимая похитила из кассы отделения деньги, внесенные клиентами в качестве наложенного платежа, — сообщает пресс-служба суда Мотовилихинского района. — Также, внося в бланки электронного перевода фиктивные данные о личности клиентов, она присваивала деньги, якобы полученные ими. В ходе внутренней проверки установлена недостача в общей сумме чуть менее семисот тысяч рублей.
Учитывая положительную характеристику, признание вины, частичное возмещение вреда, отсутствие судимости, суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на 3 года 6 месяцев условно. Также взыскан штраф в доход государства в размере 45 000 руб.
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