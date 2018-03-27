За изготовление экстракционного опия перед судом предстанет ранее судимый житель Приморья

Следователем межмуниципального отдела МВД России «Партизанский» окончено расследование уголовного дела, возбужденного по факту незаконного хранения и изготовления наркотического средства в крупном размере, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю

Летом 2017 года сотрудниками полиции была получена оперативная информация о том, что житель села Екатериновка незаконно изготавливает наркотические вещества.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков в ходе осмотра места жительства подозреваемого обнаружили и изъяли шприцы с веществом бурого цвета и емкость с наркотическим средством растительного происхождения.