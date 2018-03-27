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За изготовление экстракционного опия перед судом предстанет ранее судимый житель Приморья
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За изготовление экстракционного опия перед судом предстанет ранее судимый житель Приморья 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Следователем межмуниципального отдела МВД России «Партизанский» окончено расследование уголовного дела, возбужденного по факту незаконного хранения и изготовления наркотического средства в крупном размере, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.
Летом 2017 года сотрудниками полиции была получена оперативная информация о том, что житель села Екатериновка незаконно изготавливает наркотические вещества.
Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков в ходе осмотра места жительства подозреваемого обнаружили и изъяли шприцы с веществом бурого цвета и емкость с наркотическим средством растительного происхождения.
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