Пьяный мужчина хотел познакомиться с девушкой и напал на заправку в Костроме

Полицейские Костромы «по горячим следам» задержали подозреваемого в разбойном нападении на автозаправку. Сообщение о нападении поступило в дежурную часть ОП №2 УМВД России по Костроме 24 марта.

Сотрудниками полиции, прибывшими на место преступления, было установлено, что в помещение автозаправки зашел неизвестный мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Он достал пистолет и стал требовать у кассира деньги. После отказа, угрожавшего мужчину выгнали из помещения, а о случившемся незамедлительно сообщили в правоохранительные органы.

На розыск подозреваемого были ориентированы все наряды наружных служб, а также оперативные подразделения полиции. Мужчину, подходившего под описание, заметил во дворе одного из домов участковый Дмитрий Тростин, во время обхода подконтрольной территории. Он же и задержал подозреваемого.

В отделе полиции выяснилось, что злоумышленник работает на крупном ювелирном предприятии. Он вышел на улицу пьяным и прихватил с собой пневматический пистолет. Сотрудникам полиции он объяснил свой поступок желанием познакомиться с понравившейся девушкой. Однако, задержанный не смог объяснить, почему вместо имени он потребовал у работницы АЗС отдать все содержимое кассы.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части второй статьи 162 УК РФ.

Ранее стало известно, что в ночь на 26 марта на западе столицы неизвестный совершил налет на АЗС, расположенный на километре МКАД. Злоумышленник выстрелил оператору в ногу и забрал деньги из кассы.