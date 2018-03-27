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Самая разыскиваемая Интерполом преступница задержана в Испании
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Самая разыскиваемая Интерполом преступница задержана в Испании 

360tv.ru 57 минут назад
Полиция Каталонии задержала 26 марта в муниципалитете Виланова‐и‐ла‐Желтру некую Таню Варела, которую подозревают в преступной легализации денежных средств и торговле наркотиками, сообщила El Pais.
По данным издания, женщина фигурирует в списке 70 самых разыскиваемых Интерполом преступников. На арест самого одиозного нарушителя закона женского пола выданы сразу три ордера.
Уточняется, что поиски Тани Варелы полиция разных стран ведет с 2011 года.
Ранее стало известно, что подполковник жандармерии по имени Арно Бельтрам, который пожертвовал собой во время теракта во французском городе Треб, успел обвенчаться с возлюбленной в больнице за несколько часов до смерти.
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