Ещё
Адвокат считает, что Берлин не выдаст фигуранта «кокаинового дела» в Москву
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Адвокат считает, что Берлин не выдаст фигуранта «кокаинового дела» в Москву 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Защита Андрея Ковальчука, которого следствие считает организатором контрабанды аргентинского кокаина в Россию, уверена, что берлинский суд не выдаст его в Москву, заявил РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков.
"Мосгорсуд оставил в силе решение о заочном аресте, хотя при рассмотрении вопроса было серьезно нарушено право на защиту: обвинение было предъявлено без защитника, а при рассмотрении вопроса об избрании меры пресечения в суде присутствовал адвокат без необходимых полномочий (ордер начал действовать только на следующий день)", — сказал адвокат. Он пояснил, что даже рад решению суда, который не стал направлять дело на пересмотр, чтобы исправить эти нарушения.
"В Европе к нарушению права на защиту относятся очень серьезно. Я уверен на 90%, что при таких основаниях берлинский суд отклонит просьбу об экстрадиции", — отметил Жеребенков.
Также он намерен в берлинском суде ссылаться на условия содержания арестованных в России. «У нас СИЗО часто расположены в зданиях, которым по 200 лет, нет кондиционеров, летом камеры раскаляются, банные проблемы. Несколько ходатайств об экстрадиции были отклонены по этим основаниям. В европейских судах даже справка о том, что в СИЗО нет стоматолога может послужить основанием для отказа», — добавил адвокат.
В настоящее время Ковальчук задержан в Германии, предстоит решить вопрос о его экстрадиции в Россию.
В ходе масштабной совместной операции спецслужб России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина и задержать в Аргентине несколько человек, в том числе сотрудника местной полиции и выходца из России. Чемоданы с наркотиками нашли на территории посольства России, причем о находке аргентинской полиции сообщили сами российские дипломаты.
По «кокаиновому делу» в Москве были арестованы Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов, поиск других фигурантов продолжается. Предполагаемый организатор контрабанды Андрей Ковальчук арестован в Германии, власти будут решать, экстрадировать ли его в Россию.
РИА Новости: последние новости
В Кемерово арестовали техдиректора компании-собственника сгоревшего ТЦ "Мемориал" призвал расследовать нападение на главу центра в Махачкале В Минздраве Дагестана провели выемку документов, сообщил источник
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ отправила боевые самолеты к Северной Америке92
В Петербурге загорелся многоэтажный дом74
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома37
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово298
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово149
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:00
Пожарную систему в ТЦ «Зимняя вишня» монтировал повар-кондитер
Происшествия Пожары
00:57
Названы герои трагедии в Кемерово
Общество
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
00:53
Отгрузка «Терминаторов» попала на видео
Оружие Армия
02:56
Путин дал поручения Медведеву после трагедии
Политика
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
00:33
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома
Новости Москвы Общество
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
02:31
Людей из кинозала в «Зимней вишне» выводила контролер
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение