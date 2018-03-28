Адвокат считает, что Берлин не выдаст фигуранта «кокаинового дела» в Москву

Мосгорсуд оставил в силе решение о заочном аресте, хотя при рассмотрении вопроса было серьезно нарушено право на защиту: обвинение было предъявлено без защитника, а при рассмотрении вопроса об избрании меры пресечения в суде присутствовал адвокат без необходимых полномочий (ордер начал действовать только на следующий день)", — сказал адвокат. Он пояснил, что даже рад решению суда, который не стал направлять дело на пересмотр, чтобы исправить эти нарушения.

"В Европе к нарушению права на защиту относятся очень серьезно. Я уверен на 90%, что при таких основаниях берлинский суд отклонит просьбу об экстрадиции", — отметил Жеребенков.

Также он намерен в берлинском суде ссылаться на условия содержания арестованных в России. «У нас СИЗО часто расположены в зданиях, которым по 200 лет, нет кондиционеров, летом камеры раскаляются, банные проблемы. Несколько ходатайств об экстрадиции были отклонены по этим основаниям. В европейских судах даже справка о том, что в СИЗО нет стоматолога может послужить основанием для отказа», — добавил адвокат.

В настоящее время Ковальчук задержан в Германии , предстоит решить вопрос о его экстрадиции в Россию.

В ходе масштабной совместной операции спецслужб России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина и задержать в Аргентине несколько человек, в том числе сотрудника местной полиции и выходца из России. Чемоданы с наркотиками нашли на территории посольства России, причем о находке аргентинской полиции сообщили сами российские дипломаты.