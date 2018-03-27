Суд в Москве огласит приговор криминальному авторитету Калашову по делу о вымогательстве

МОСКВА , 27 марта. / ТАСС /. Никулинский суд Москвы во вторник огласит приговор криминальному авторитету Захарию Калашову (Шакро Молодой), являющемуся одним из фигурантов уголовного дела о вымогательстве 8 млн рублей у владелицы ресторана Elements в Москве. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд 27 марта в 12:30 мск огласит приговор для Калашова и других фигурантов по делу", — сказал собеседник агентства.

Гособвинитель в ходе прений сторон попросил для Калашова 10 лет колонии строгого режима и 700 тыс. рублей штрафа. Прокурор попросил признать виновным и приговорить к девяти годам и девяти месяцам строгого режима другого фигуранта дела — Андрея Кочуйкова (по прозвищу Итальянец). Также он попросил для оставшихся 12 фигурантов дела наказания на сроки от 7 до 8 лет колонии.

По делу о вымогательстве проходят 14 граждан РФ , в том числе Калашов и Кочуйков. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство, совершенное организованной группой с применением насилия, в целях получения имущества в особо крупном размере"). Максимальное наказание по ней составляет 15 лет колонии.

Как установило следствие, 14 декабря 2015 года сообщники прибыли в ресторан Elements на Рочдельской улице в Москве и потребовали у его владелицы Жанны Ким выплаты 8 млн рублей под угрозой применения насилия и повреждения имущества. Кроме того, с июня 2015 года по август 2016 года они вымогали 10 млн рублей у генерального директора крупного акционерного общества. Участников группировки задержали 24 августа 2016 года и заключили под стражу.

Дело сотрудников СК По версии следствия, после возбуждения дела Калашов предпринял попытку повлиять на его закрытие, передав взятку высокопоставленным сотрудникам Следственного комитета

По данным следствия, высокопоставленные сотрудники СК, вступив в преступный сговор с Калашовым, получили взятку в €500 тыс. за переквалификацию обвинения на более мягкое и последующее освобождение Кочуйкова.