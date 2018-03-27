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Суд признал Шакро Молодого виновным в вымогательстве
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Суд признал Шакро Молодого виновным в вымогательстве 

Газета.Ru 35 минут назад
Фото: Газета.Ru
Суд признал «криминального авторитета» Захария Калашова (Шакро Молодой) виновным в вымогательстве, сообщает РИА «Новости».
Новость дополняется.
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