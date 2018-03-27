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Суд признал Шакро Молодого виновным в вымогательстве
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Суд признал Шакро Молодого виновным в вымогательстве
Газета.Ru
35 минут назад
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Газета.Ru
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Суд признал «криминального авторитета»
Захария Калашова
(Шакро Молодой) виновным в вымогательстве, сообщает
РИА «Новости»
.
Новость дополняется.
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