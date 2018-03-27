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Супругам, не платившим алименты, вынесен приговор в Нижегородской области
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Супругам, не платившим алименты, вынесен приговор в Нижегородской области 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Московский районный суд вынес приговор лишенным родительских прав 25-летним супругам, которые отказались платить алименты на содержание двух своих детей.
Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сообщила старший помощник прокурора Московского района Елена Тульская.
По данным следствия, супруги в 2017 году были лишены родительских прав в отношении двух своих детей по статье «Неуплата средств на содержание детей», и решением суда они оба были приговорены к исправительным работам.
Однако данное наказание осужденные игнорировали, и в отношении них возбудили новое уголовное дело по этой же статье уголовного кодекса.
Вторым приговором суда им было назначено наказание в виде 7 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год.
Напомним, мать девятерых детей получила три года колонии в Володарском районе.
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