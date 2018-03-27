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Самая разыскиваемая Европолом преступница задержана в Испании
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Самая разыскиваемая Европолом преступница задержана в Испании 

Российская Газета 40 минут назад
Фото: Российская Газета
Правоохранительные органы Каталонии задержали в понедельник «самую разыскиваемую Европолом женщину». Об этом, как передает ТАСС, пишет газета El Pais.
По данным каталонской полиции, подозреваемая в отмывании денежных средств и торговле наркотиками задержана в испанском муниципалитете Виланова-и-ла-Желтру. Стражи порядка имеют три ордера на арест женщины, при этом они пока не уточняют имени предполагаемой преступницы.
El Pais сообщает, что речь идет о Тане Вареле. Она является единственной женщиной, которая фигурирует в списке 70 самых разыскиваемых полицейской службой Евросоюза людей. Варела, как напоминает издание, находилась в бегах с 2011 года.
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