Самая разыскиваемая Европолом преступница задержана в Испании 

Правоохранительные органы Каталонии задержали в понедельник «самую разыскиваемую Европолом женщину». Об этом, как передает ТАСС, пишет газета El Pais.
По данным каталонской полиции, подозреваемая в отмывании денежных средств и торговле наркотиками задержана в испанском муниципалитете Виланова-и-ла-Желтру. Стражи порядка имеют три ордера на арест женщины, при этом они пока не уточняют имени предполагаемой преступницы.
El Pais сообщает, что речь идет о Тане Вареле. Она является единственной женщиной, которая фигурирует в списке 70 самых разыскиваемых полицейской службой Евросоюза людей. Варела, как напоминает издание, находилась в бегах с 2011 года.