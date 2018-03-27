Самая разыскиваемая Европолом преступница задержана в Испании

Правоохранительные органы Каталонии задержали в понедельник «самую разыскиваемую Европолом женщину». Об этом, как передает ТАСС, пишет газета El Pais.

По данным каталонской полиции, подозреваемая в отмывании денежных средств и торговле наркотиками задержана в испанском муниципалитете Виланова-и-ла-Желтру. Стражи порядка имеют три ордера на арест женщины, при этом они пока не уточняют имени предполагаемой преступницы.