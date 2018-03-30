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СМИ: более 30 террористов с поясами смертника задержаны в гумкоридорах в Восточной Гуте
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СМИ: более 30 террористов с поясами смертника задержаны в гумкоридорах в Восточной Гуте 

ТАСС 30 минут назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 30 марта. Военные сирийской армии задержали и обезвредили более 30 террористов с поясами смертника в различных гуманитарных коридорах с момента выхода мирных жителей из Восточной Гуты. Об этом сообщило в четверг агентство SANA со ссылкой на военный источник.
По его информации, боевики были среди гражданского населения и планировали привести бомбы в действие «в автобусах или лагерях».
Как добавил источник агентства, при этом были задержаны еще шесть женщин, из которых на четверых также были надеты пояса, а две другие поместили их в сумки с вещами.
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