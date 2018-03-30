СМИ: более 30 террористов с поясами смертника задержаны в гумкоридорах в Восточной Гуте

ТАСС , 30 марта. Военные сирийской армии задержали и обезвредили более 30 террористов с поясами смертника в различных гуманитарных коридорах с момента выхода мирных жителей из Восточной Гуты. Об этом сообщило в четверг агентство SANA со ссылкой на военный источник.

По его информации, боевики были среди гражданского населения и планировали привести бомбы в действие «в автобусах или лагерях».

Как добавил источник агентства, при этом были задержаны еще шесть женщин, из которых на четверых также были надеты пояса, а две другие поместили их в сумки с вещами.