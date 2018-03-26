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Отключивший пожарную сигнализацию в «Зимней вишне» охранник задержан
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Отключивший пожарную сигнализацию в «Зимней вишне» охранник задержан 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Сотрудник частного охранного предприятия, отключивший систему оповещения после сигнала о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», задержан. Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.
«Задержаны и допрошены пятеро подозреваемых, в их числе … сотрудник ЧОПа, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения», — отмечает представитель ведомства Светлана Петренко.
Уточняется, что на данный момент допрошено более 70 свидетелей и очевидцев произошедшего. Председатель СК Александр Бастрыкин лично координирует работу следователей.
Ранее 26 марта сообщалось, что среди задержанных по делу о пожаре владелица торгового центра Надежда Судденок, ее заместитель по безопасности и еще один менеджер, а также Игорь Полозиненко, руководитель компании «Системный интегратор», занимавшейся разработкой системы противопожарной безопасности.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове начался в воскресенье, 25 марта. По данным СК и МЧС, погибли 64 человека, идет процедура опознания. Уголовное дело по факту пожара возбуждено по трем статьям УК РФ, в числе вероятных версий произошедшего рассматривается поджог.
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