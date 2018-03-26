В Краснодарском крае завершили расследование в отношении членов ОПГ

Краснодарском крае завершили расследование уголовного дела в отношении членов организованной преступной группы, сообщает «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону. Установлено, что четыре участника ОПГ, применяя насилие и угрожая расправой, вымогали у местного жителя более 4,5 млн рублей.

Сотрудники ФСБ задержали троих преступников во время передачи части требуемой суммы.

Было заведено уголовное дело по статье «Вымогательство», которая предусматривает до 15 лет лишения свободы. На время предварительного следствия всех участников ОПГ заключили под стражу.

Предварительное расследование закончено. Материалы дела направлены в суд.

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