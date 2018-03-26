Ещё
В Краснодарском крае завершили расследование в отношении членов ОПГ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Краснодарском крае завершили расследование в отношении членов ОПГ 

RT на русском 1 час назад
В Краснодарском крае завершили расследование уголовного дела в отношении членов организованной преступной группы, сообщает «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону. Установлено, что четыре участника ОПГ, применяя насилие и угрожая расправой, вымогали у местного жителя более 4,5 млн рублей.
Сотрудники ФСБ задержали троих преступников во время передачи части требуемой суммы.
Было заведено уголовное дело по статье «Вымогательство», которая предусматривает до 15 лет лишения свободы. На время предварительного следствия всех участников ОПГ заключили под стражу.
Предварительное расследование закончено. Материалы дела направлены в суд.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганский районный суд поступило уголовное дело банды хакеров, помогавших бизнесменам уходить от налогов.
RT на русском: последние новости
В Каталонии не смогли утвердить главу регионального правительства СМИ: В Москве обокрали дочь Валерия Тодоровского СМИ: В ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове работали три сотрудника ЧОП
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ363
Еще три страны сообщили о высылке дипломатов РФ141
В России анонсировали «ответ каждому»404
Исландия приостановила диалог с Россией137
В СК объяснили «секретность» при выдаче тел в Кемерово130
Видео
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
04:07
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ
Пожары Происшествия
00:45
Еще три страны сообщили о высылке дипломатов РФ
Политика В мире
03:34
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной
Шоу-бизнес
04:07
В СК объяснили «секретность» при выдаче тел в Кемерово
Пожары Происшествия
00:34
Уточнено происхождение рельефа Луны
Наука и техника Наука
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
02:08
Кадыров приехал на место пожара в Грозном
Пожары Происшествия
00:45
Новый антироссийский шаг
Политика Статьи
04:56
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение