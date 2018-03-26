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Чиновника осудят за превышение должностных полномочий в Калининградской области
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Чиновника осудят за превышение должностных полномочий в Калининградской области 

360tv.ru 1 час назад
Уголовное дело возбудили в отношении бывшего главы Неманского района Калининградской области, которого обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом сообщило ИА FlashNord.
Экс-глава
муниципалитета в период с февраля 2013 года по апрель 2014 года незаконно истратил более 333 тысяч рублей бюджетных средств.
Издавал распоряжения о собственном премировании, установлении надбавок к должностному окладу за особые условия муниципальной службы и единовременной выплате к отпуску
пресс-служба
управления СКР по Калининградской области.
Проводится расследование.
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