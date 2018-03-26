Чиновника осудят за превышение должностных полномочий в Калининградской области

Уголовное дело возбудили в отношении бывшего главы Неманского района Калининградской области , которого обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом сообщило ИА FlashNord.

Экс-глава

муниципалитета в период с февраля 2013 года по апрель 2014 года незаконно истратил более 333 тысяч рублей бюджетных средств.

Издавал распоряжения о собственном премировании, установлении надбавок к должностному окладу за особые условия муниципальной службы и единовременной выплате к отпуску

пресс-служба

управления СКР по Калининградской области.

Проводится расследование.