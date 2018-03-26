Ещё
Бывшего вице-спикера Заксобрания Нижегородской области Олега Сорокина обвиняют в похищении
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бывшего вице-спикера Заксобрания Нижегородской области Олега Сорокина обвиняют в похищении 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Отметим, что ранее фигурантами дела стали старший оперуполномоченный милиции Роман Маркеев и начальник отдела Евгений Воронин. По словам потерпевшего Александра Новоселова, в апреле 2004 года двое неизвестных мужчин затащили его в автомобиль, после чего отвезли в лес в Балахнинском районе. Туда же приехал джип из которого вышли несколько неизвестных, один из которых был похож на Сорокина. Они стали избивать Новоселова и заставляли его сознаться в покушении на предпринимателя, обещая «отрубить ногу топором».
Сообщается, что дела в отношении Маркеева и Воронина были соединены в одно производство с делом в отношении Сорокина.
Напомним, что 23 марта суд оставил без изменения решение суда первой инстанции о продлении содержания под стражей бывшего главы города, заместителя председателя областного законодательного собрания Олега Сорокина, обвиняемого во взяточничестве.
Фото: Коммерсантъ/Роман Яровицын
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Звезда телесериала «Великолепный век» арестован за хранение наркотиков В Чувашии сельский депутат украл дом-вагон 11 самых трагических пожаров в России: грабли, на которые мы наступаем
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ363
Еще три страны сообщили о высылке дипломатов РФ141
В России анонсировали «ответ каждому»404
Исландия приостановила диалог с Россией137
В СК объяснили «секретность» при выдаче тел в Кемерово130
Видео
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
04:07
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ
Пожары Происшествия
00:45
Еще три страны сообщили о высылке дипломатов РФ
Политика В мире
03:34
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной
Шоу-бизнес
04:07
В СК объяснили «секретность» при выдаче тел в Кемерово
Пожары Происшествия
00:34
Уточнено происхождение рельефа Луны
Наука и техника Наука
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
02:08
Кадыров приехал на место пожара в Грозном
Пожары Происшествия
00:45
Новый антироссийский шаг
Политика Статьи
04:56
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение