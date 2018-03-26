Бывшего вице-спикера Заксобрания Нижегородской области Олега Сорокина обвиняют в похищении

Отметим, что ранее фигурантами дела стали старший оперуполномоченный милиции Роман Маркеев и начальник отдела Евгений Воронин . По словам потерпевшего Александра Новоселова, в апреле 2004 года двое неизвестных мужчин затащили его в автомобиль, после чего отвезли в лес в Балахнинском районе. Туда же приехал джип из которого вышли несколько неизвестных, один из которых был похож на Сорокина . Они стали избивать Новоселова и заставляли его сознаться в покушении на предпринимателя, обещая «отрубить ногу топором».

Сообщается, что дела в отношении Маркеева и Воронина были соединены в одно производство с делом в отношении Сорокина.

Напомним, что 23 марта суд оставил без изменения решение суда первой инстанции о продлении содержания под стражей бывшего главы города, заместителя председателя областного законодательного собрания Олега Сорокина, обвиняемого во взяточничестве.