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Задержан охранник, отключивший систему оповещения о пожаре в ТЦ в Кемерово
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Задержан охранник, отключивший систему оповещения о пожаре в ТЦ в Кемерово 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Югополис
Задержан сотрудник ЧОП, который при получении сигнала о пожаре в Кемерово отключил систему оповещения — СК РФ
РИА Новости: последние новости
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