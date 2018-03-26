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Задержан охранник, отключивший систему оповещения о пожаре в ТЦ в Кемерово
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Задержан охранник, отключивший систему оповещения о пожаре в ТЦ в Кемерово
РИА Новости
1 час назад
Фото:
Югополис
Комментарии
Задержан сотрудник ЧОП, который при получении сигнала о пожаре в
Кемерово
отключил систему оповещения —
СК РФ
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