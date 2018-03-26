Петрозаводский городской суд вынес приговор 36-летнему местному жителю

Мужчина, убивший полицейскую собаку во время задержания, отправится в колонию на пять лет.

Петрозаводский городской суд вынес приговор 36-летнему местному жителю, который в мае прошлого года устроил перестрелку с полицией в центре столицы Карелии

Утром 3 мая мужчина забаррикадировался в подвале жилого дома на улице Герцена с охотничьим ружьем и стал угрожать расправой жильцам дома. Прибывшим на место сотрудникам Росгвардии и полиции преступник также начал угрожать. При попытке задержания мужчина застрелил полицейского пса по кличке Амур, которому позже в Петрозаводске был поставлен памятник. После этого нападавшего удалось взять. Оказалось, что он находился в состоянии наркотического опьянения.

В соответствии с предложением государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима

Приговор не вступил в законную силу.