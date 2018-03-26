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Сорок четыре года на двоих: в Ростове вынесли приговор преступникам, убивших мужчину из-за 60 тысяч
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Сорок четыре года на двоих: в Ростове вынесли приговор преступникам, убивших мужчину из-за 60 тысяч 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Ростовский областной суд вынес приговор двум жителям донской столицы Олегу Наумочкину и Павлу Михайличенко. Мужчин признали виновными в убийстве, разбойном нападении и хищении оружия.
Как стало известно в ходе следствия, Наумочкин и Михайличенко напали на ростовчанина, предполагая, что у него дома хранится крупная сумма денег и ценное имущество.
— В ходе нападения подсудимые совместно нанесли потерпевшему многочисленные ножевые ранения, от которых тот скончался на месте, а затем проникли в дом, где находились супруга и племянница убитого, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Угрожая ножом, преступники потребовали от женщин указать, где лежат деньги и ценности. Испуганные женщины выполнили требования злоумышленников. Добычей налетчиков стали деньги и имущество на общую сумму чуть более 60 тысяч рублей. Также убийцы похитили травматический пистолет с патронами и скрылись с места преступления.
Позднее убийцы были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.
Приговором суда Наумочкин и Михайличенко осуждены соответственно к 23 годам и 21 году лишения свободы. Отбывать наказание жестокие убийцы будут в колонии особого режима.
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