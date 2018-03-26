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Задержаны ли преступники, напавшие на девочек-подростков в парке Победы?
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Задержаны ли преступники, напавшие на девочек-подростков в парке Победы? 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
«Подозреваемых в преступлении трое. Они все задержаны. На них собирают характеристики, — сообщила представитель прокуратуры Промышленного района Ставрополя Татьяна Черноусова. — Следствие будет добиваться заключения их под стражу в качестве досудебной меры пресечения».
Уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия, совершённое группой лиц по предварительному сговору». Она предусматривает до семи лет лишения свободы.
«Потерпевших было четверо. Возле конноспортивной школы в парке у них возник конфликт с незнакомцами, и те начали их бить. Одну из девушек ранили ножом, но госпитализация ей не потребовалась. Инцидент произошёл в светлое время в публичном месте. Есть свидетели», — уточнила Черноусова.
Информация о нападении изначально появилась в социальных сетях. Сообщалось, что одна из девушек распылила перцовый баллончик, и они смогли вырваться и убежать.
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