Задержаны ли преступники, напавшие на девочек-подростков в парке Победы?

«Подозреваемых в преступлении трое. Они все задержаны. На них собирают характеристики, — сообщила представитель прокуратуры Промышленного района Ставрополя Татьяна Черноусова. — Следствие будет добиваться заключения их под стражу в качестве досудебной меры пресечения».

Уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия, совершённое группой лиц по предварительному сговору». Она предусматривает до семи лет лишения свободы.

«Потерпевших было четверо. Возле конноспортивной школы в парке у них возник конфликт с незнакомцами, и те начали их бить. Одну из девушек ранили ножом, но госпитализация ей не потребовалась. Инцидент произошёл в светлое время в публичном месте. Есть свидетели», — уточнила Черноусова.

Информация о нападении изначально появилась в социальных сетях. Сообщалось, что одна из девушек распылила перцовый баллончик, и они смогли вырваться и убежать.