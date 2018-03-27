Жителю Петрозаводска, устроившему стрельбу в центре города, огласили приговор 

Как сообщает «АиФ-Карелия» со ссылкой на прокуратуру, мужчина проведет ближайшие 5 лет в колонии общего режима за стрельбу и хранение наркотиков — во время инцидента он находился в состоянии наркотического опьянения. Приговор пока не вступил в законную силу.
Напомним, мужчина в мае прошлого года забаррикадировался в подвале одного из домов Петрозаводска с ружьем. Когда полиция прибыла на место происшествия по просьбе жильцов дома, он открыл по ним стрельбу, в результате которой убил служебного пса.
«Федеральное агентство новостей» сообщало, что в результате перестрелки в новгородской деревне Назарьино погибло два человека, в том числе сам нападавший мужчина.