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Жителю Петрозаводска, устроившему стрельбу в центре города, огласили приговор
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Жителю Петрозаводска, устроившему стрельбу в центре города, огласили приговор 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщает «АиФ-Карелия» со ссылкой на прокуратуру, мужчина проведет ближайшие 5 лет в колонии общего режима за стрельбу и хранение наркотиков — во время инцидента он находился в состоянии наркотического опьянения. Приговор пока не вступил в законную силу.
Напомним, мужчина в мае прошлого года забаррикадировался в подвале одного из домов Петрозаводска с ружьем. Когда полиция прибыла на место происшествия по просьбе жильцов дома, он открыл по ним стрельбу, в результате которой убил служебного пса.
«Федеральное агентство новостей» сообщало, что в результате перестрелки в новгородской деревне Назарьино погибло два человека, в том числе сам нападавший мужчина.
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