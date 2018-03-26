Адвокаты выступили против идеи конфискации всего имущества преступников

Напомним, сегодня конфискация в УК есть, но она не наказание, а мера уголовно-правового характера. Разница огромная. В нынешнем виде конфискация предусматривает, что забрать можно только преступные доходы и все, что нажито преступным путем.

Чиновник купил дом на взятки? Дом заберут. На счету террориста лежат кровавые деньги? Их конфискуют. И так далее. Между тем время от времени в Госдуме появляются инициативы вернуть прежний порядок, когда у осужденного можно было забрать абсолютно все без разбора. Виновен — останешься гол как сокол.

Сейчас в Госдуме рассматривается очередная инициатива на этот счет. Проект предлагает ввести конфискацию имущества в качестве дополнительного вида наказания за корыстные тяжкие и особо тяжкие преступления по 97 составам преступлений.

Федеральная палата адвокатов считает, что этот проект закона не может быть поддержан.

"Введение конфискации имущества в качестве вида наказания нарушит конституционные права граждан, поскольку предусматривает возможность принудительного безвозмездного изъятия и обращения в доход государства на основании обвинительного приговора имущества, являющегося собственностью осужденного, которое не имело отношения к уголовному делу и преступное происхождение которого не было установлено, — подчеркивается в правовой позиции ФПА. — По нашему мнению, конфискация имущества в качестве дополнительного вида наказания за корыстные тяжкие и особо тяжкие преступления не отвечает уголовно значимым целям".

За год конфискация применялась 26 тысяч раз: забирали только то имущество, что куплено на преступные деньги

По словам представителей адвокатского сообщества, восстановление социальной справедливости достигается назначением основного наказания в виде лишения свободы, назначением значительных штрафов в качестве дополнительного наказания, а также взысканием причиненного преступлением ущерба.

"Указанные три мощных фактора воздействия на осужденного и призваны исправить его и не допустить совершения им новых преступлений, — считают в ФПА. — При таких обстоятельствах предложение авторов законопроекта изымать и обращать в доход государства имущество, принадлежащее осужденному, является излишним". Кроме того, по мнению экспертов, введение предлагаемых поправок повлечет массовое нарушение прав законопослушных граждан.

Есть риск, что суды во время процессов начнут накладывать аресты на предполагаемое имущество обвиняемого, которым пользуются другие люди, например, его родственники. Бывает достаточно сложно установить реального собственника имущества, и потому, на взгляд адвокатов, возможны массовые следственные ошибки.

Кстати, по данным Судебного департамента при Верховном суде России , в прошлом году конфискация применялась более 26 тысяч раз. Так что правоохранители постепенно нарабатывают практику по выявлению именно преступных денег.

Любопытно, что в былые годы, когда конфискация имущества была наказанием, к ней в год приговаривались 20-25 тысяч человек. Так что нынешняя статистика вполне сравнима с той.