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Азербайджанцы, стрелявшие в полицейских, получили 19 лет колонии на двоих
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Азербайджанцы, стрелявшие в полицейских, получили 19 лет колонии на двоих 

АиФ Рязань 41 минуту назад
Фото: АиФ Рязань
Собранных отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Рязанской области доказательств стало достаточно для вынесения приговора гражданину Азербайджана Орхану Шакир оглы Мусазаде и жителю Рязани Бахлулу Джафар оглы Джафарову, сообщает пресс-служба ведомства.
Следствие и суд установили, что вечером 22 ноября 2016 года пьяный 26-летний Мусазаде возле одного из рязанских жилых домов нанес сотруднику полиции удар ножом в лицо. После этого азербайджанец скрылся и его объявили в федеральный розыск.
Спустя несколько дней полиция на автодороге в районе деревни Леденевка Михайловского района остановила автомобиль, на заднем сидении которого находился разыскиваемый Мусазаде совместно со своим знакомым Джафаровым. Желая скрыться, последние покинули салон автомобиля и побежали вдоль обочины автодороги. Двое сотрудников полиции стали преследовать убегающих. Мусазаде и Джафаров, находясь в состоянии наркотического опьянения, стали стрелять из пистолета резиновыми пулями, а также картечью из ружья. Несмотря на оказанное сопротивление, Мусазаде и Джафаров были задержаны.
Мусазаде и Джафаров в ходе следствия вину не признали и выдвигали различные версии в свою защиту. Однако следствием собрана достаточная доказательственная база, опровергающая версии защиты и полностью изобличающая их в инкриминируемых преступлениях.
Приговором суда подсудимые признаны виновными. Мусазаде получил наказание в виде 16 лет колонии строгого режима, Джафаров — 3 года с отбыванием наказания в ИК общего режима.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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