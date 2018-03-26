Азербайджанцы, стрелявшие в полицейских, получили 19 лет колонии на двоих

Следствие и суд установили, что вечером 22 ноября 2016 года пьяный 26-летний Мусазаде возле одного из рязанских жилых домов нанес сотруднику полиции удар ножом в лицо. После этого азербайджанец скрылся и его объявили в федеральный розыск.

Спустя несколько дней полиция на автодороге в районе деревни Леденевка Михайловского района остановила автомобиль, на заднем сидении которого находился разыскиваемый Мусазаде совместно со своим знакомым Джафаровым. Желая скрыться, последние покинули салон автомобиля и побежали вдоль обочины автодороги. Двое сотрудников полиции стали преследовать убегающих. Мусазаде и Джафаров, находясь в состоянии наркотического опьянения, стали стрелять из пистолета резиновыми пулями, а также картечью из ружья. Несмотря на оказанное сопротивление, Мусазаде и Джафаров были задержаны.

Мусазаде и Джафаров в ходе следствия вину не признали и выдвигали различные версии в свою защиту. Однако следствием собрана достаточная доказательственная база, опровергающая версии защиты и полностью изобличающая их в инкриминируемых преступлениях.

Приговором суда подсудимые признаны виновными. Мусазаде получил наказание в виде 16 лет колонии строгого режима , Джафаров — 3 года с отбыванием наказания в ИК общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.