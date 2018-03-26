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СК проверит информацию о бездействии властей в Башкирии, не расселяющих аварийный дом
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СК проверит информацию о бездействии властей в Башкирии, не расселяющих аварийный дом 

ТАСС 44 минуты назад
МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о возможных нарушениях при сносе аварийного жилья в Башкирии. Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ.
В понедельник на федеральном канале вышел сюжет о том, что власти в Уфе не совершают активных действий по расселению жильцов непригодного для проживания дома. «Александр Бастрыкин поручил тщательным образом проверить озвученные в СМИ факты, выполнить необходимые процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщила Петренко.
В случае объективного подтверждения данной информации будет возбуждено уголовное дело, а виновные лица будут привлечены к ответственности.
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