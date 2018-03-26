Трижды судимый самарец отобрал телефон у своего знакомого

В полицию Самары за помощью обратился местный житель, рассказавший, что несколько часов назад стал жертвой ограбления, сообщает старший референт отделения информации Мария Юдина.

Со слов 35-летнего потерпевшего, злоумышленником оказался его недавний знакомый. Как выяснили сотрудники полиции, заявитель лишился сотового телефона в ходе встречи, проходившей в квартире дома на Московском шоссе. По его словам, друг во время ссоры отобрал у него сотовый телефон, а затем скрылся. Пострадавший описал внешность нападавшего, приметы похищенного имущества. В результате была составлена ориентировка на подозреваемого. Вскоре сотрудники уголовного розыска установили его личность. Им оказался ранее неоднократно попадавший в поле зрения полиции житель одного из районов Самары. Полицейские выяснили точное местонахождение мужчины и задержали его. По данным правоохранителей, злоумышленнику 41 год, ранее он привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершение грабежа и разбоя.