Ещё
Пресненский суд Москвы продлил арест экс-руководителя фабрики «Меньшевик» И. Аверьянова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пресненский суд Москвы продлил арест экс-руководителя фабрики «Меньшевик» И. Аверьянова 

Агентство «Москва» 55 минут назад
Пресненский районный суд столицы продлил до 27 мая 2018 г. срок содержания под стражей бывшему совладельцу столичной фабрики «Меньшевик» Илье Аверьянову, обвиняемому в убийстве охранника предприятия Алексея Осипова. Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» пресс-секретарь суда Алексей Черников.
«Постановлением Пресненского районного суда удовлетворено ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемого И. Аверьянова до 27 мая», — отметил А. Черников.
Защита обвиняемого настаивала на его переводе под домашний арест, однако суд отказал в удовлетворении ходатайства адвоката.
Перестрелка на фабрике, в которой погиб А. Осипов, произошла утром 27 декабря 2017 г. И. Аверьянов успел покинуть предприятие до приезда полиции, которая в течение шести часов обеспечивала оцепление фабрики «Меньшевик». Обвиняемого задержали утром 28 декабря. В разговоре с журналистами по телефону И. Аверьянов обвинял сотрудников прокуратуры в содействии рейдерскому захвату фабрики.
Свою вину И. Аверьянов отрицает. По его словам, убийство произошло случайно. Московские следователи проверяют все версии произошедшего на фабрике, в том числе версию о рейдерском захвате предприятия.
Агентство «Москва»: последние новости
Защита экс-депутата Госдумы В.Варшавского обжаловала его арест по делу о хищении 2,5 млрд руб. Полковник М.Максименко заявил, что накануне задержания знал о «готовящиеся провокации» в отношении СК Мосгорсуд 11 апреля проверит законность приговора лидеру неформального движения «Реструкт» М.Марцинкевичу
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Грозном горит многоэтажный дом106
«Сюрприз» Захаровой, что погубило Мавроди и другие события дня12
Новый антироссийский шаг190
Глава МИД Сербии заявил о начале «ледяной войны»175
Запертым дверям в кинозале сгоревшего ТЦ дали объяснение70
Видео
04:07
Запертым дверям в кинозале сгоревшего ТЦ дали объяснение
Пожары Происшествия
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
02:08
Кадыров приехал на место пожара в Грозном
Пожары Происшествия
00:45
Новый антироссийский шаг
Политика Статьи
04:56
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар
Пожары Происшествия
09:55
У Украины заканчивается газ
Экономика Украина
00:46
Стало известно о смерти рэпера Babangida
Шоу-бизнес
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
03:37
При пожаре в «Зимней вишне» слышали мощный хлопок
Пожары Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение