Пресненский суд Москвы продлил арест экс-руководителя фабрики «Меньшевик» И. Аверьянова

Пресненский районный суд столицы продлил до 27 мая 2018 г. срок содержания под стражей бывшему совладельцу столичной фабрики «Меньшевик» Илье Аверьянову , обвиняемому в убийстве охранника предприятия Алексея Осипова . Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» пресс-секретарь суда Алексей Черников.

«Постановлением Пресненского районного суда удовлетворено ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемого И. Аверьянова до 27 мая», — отметил А. Черников.

Защита обвиняемого настаивала на его переводе под домашний арест, однако суд отказал в удовлетворении ходатайства адвоката.

Перестрелка на фабрике, в которой погиб А. Осипов, произошла утром 27 декабря 2017 г. И. Аверьянов успел покинуть предприятие до приезда полиции, которая в течение шести часов обеспечивала оцепление фабрики «Меньшевик». Обвиняемого задержали утром 28 декабря. В разговоре с журналистами по телефону И. Аверьянов обвинял сотрудников прокуратуры в содействии рейдерскому захвату фабрики.

Свою вину И. Аверьянов отрицает. По его словам, убийство произошло случайно. Московские следователи проверяют все версии произошедшего на фабрике, в том числе версию о рейдерском захвате предприятия.