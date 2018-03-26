Новости о коррупции за 26 марта

Борьба с коррупцией

Полковник Максименко сообщил суду, что взятка за освобождение Итальянца до него не дошла

Бывший глава управления собственной безопасности Следственного комитета РФ Михаил Максименко на очередном допросе в Мосгорсуде заявил, что не брал вменяемых ему взяток и не мог совершить тех преступлений, в которых его обвиняют. При этом он добавил, что знал о получении грязных денег своим заместителем, но посоветовал ему вернуть их владельцам и не оказывать никаких платных услуг.

Московский следователь подтвердил тезис генпрокурора о деградации следственных органов

Столичный предприниматель полгода незаконно подвергался уголовному преследованию из-за клеветы и некомпетентности следователя. Бизнесмену удалось отбиться от Следственного комитета только после обращения к генпрокурору, которому он рассказал о явно заказном уголовном деле с признаками рейдерства.

Возбуждено новое дело о мошенничестве при строительстве стадиона в Петербурге

Следователи возбудили новое уголовное дело о мошенничестве при строительстве стадиона на Крестовском острове в Петербурге.

Известный IT-специалист после трех недель в СИЗО внезапно сознался в преступлении

Глава крупной IT-компании «AT Consulting» Сергей Шилов , арестованный в качестве подельника бывшего руководителя НПО «Спецтехника и связь» МВД Андрея Нечаева , сознался в подстрекательстве к злоупотреблению полномочиями. Сперва отрицавший свою вину и настаивавший на отсутствии реального ущерба по уголовному делу предприниматель сдался после трех недель в СИЗО и внезапного таинственного недомогания.

Мнение: в кемеровской трагедии виновата коррупция