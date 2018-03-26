Новости о коррупции за 26 марта 

Борьба с коррупцией
Полковник Максименко сообщил суду, что взятка за освобождение Итальянца до него не дошла
Бывший глава управления собственной безопасности Следственного комитета РФ Михаил Максименко на очередном допросе в Мосгорсуде заявил, что не брал вменяемых ему взяток и не мог совершить тех преступлений, в которых его обвиняют. При этом он добавил, что знал о получении грязных денег своим заместителем, но посоветовал ему вернуть их владельцам и не оказывать никаких платных услуг.
Московский следователь подтвердил тезис генпрокурора о деградации следственных органов
Столичный предприниматель полгода незаконно подвергался уголовному преследованию из-за клеветы и некомпетентности следователя. Бизнесмену удалось отбиться от Следственного комитета только после обращения к генпрокурору, которому он рассказал о явно заказном уголовном деле с признаками рейдерства.
Возбуждено новое дело о мошенничестве при строительстве стадиона в Петербурге
Следователи возбудили новое уголовное дело о мошенничестве при строительстве стадиона на Крестовском острове в Петербурге.
Известный IT-специалист после трех недель в СИЗО внезапно сознался в преступлении
Глава крупной IT-компании «AT Consulting» Сергей Шилов, арестованный в качестве подельника бывшего руководителя НПО «Спецтехника и связь» МВД Андрея Нечаева, сознался в подстрекательстве к злоупотреблению полномочиями. Сперва отрицавший свою вину и настаивавший на отсутствии реального ущерба по уголовному делу предприниматель сдался после трех недель в СИЗО и внезапного таинственного недомогания.
Мнение: в кемеровской трагедии виновата коррупция
Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», унесший жизни почти пятидесяти взрослых и детей, произошел из-за коррупции, пронизавшей надзорные органы, считает депутат Законодательного собрания Оренбургской области Максим Амелин. В гибели людей виноваты как те, кто брал взятки за введение в эксплуатацию здания ТЦ с неработающей пожарной системой, так и те, кто давал эти взятки.