В Калининграде разыскивается подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления

По данным следствия, 24 марта 2018 года, он в состоянии алкогольного опьянения несколько раз выстрелил в своих знакомых, с которыми распивал спиртное в садовом обществе «Сосновый бор» города Гвардейска. Потерпевшим своевременно была оказана медицинская помощь. Злоумышленник с места происшествия скрылся.