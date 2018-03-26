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В Калининграде разыскивается подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления
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В Калининграде разыскивается подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
В Калининградской области разыскивается подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления (покушение на убийство двух лиц) Виталий Владимирович Кириллов 1980 года рождения.
По данным следствия, 24 марта 2018 года, он в состоянии алкогольного опьянения несколько раз выстрелил в своих знакомых, с которыми распивал спиртное в садовом обществе «Сосновый бор» города Гвардейска. Потерпевшим своевременно была оказана медицинская помощь. Злоумышленник с места происшествия скрылся.
Следственное управление СК России по Калининградской области обращается к гражданам, располагающим любой информацией о месте нахождения подозреваемого, с просьбой обратиться в региональное следственное управление по адресу: Калининград, ул. 9 Апреля, 60 А. Либо по телефонам: 8 911 868 25 02, 8 (4012) 305 765, 8 (40159) 3 22 02 (дежурная часть), 8 (900) 566 68 28 (уголовный розыск), 112.
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