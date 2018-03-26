Ещё
Суд продлил арест экс-владельцу фабрики «Меньшевик»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд продлил арест экс-владельцу фабрики «Меньшевик» Аверьянову 

Москва24 3 часа назад
Фото: ТАСС
Пресненский районный суд Москвы продлил срок ареста бывшему совладельцу фабрики "Меньшевик" Илье Аверьянову до 27 мая. Он обвиняется в убийстве охранника предприятия Алексея Осипова.
"Постановлением Пресненского районного суда удовлетворено ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемого Ильи Аверьянова до 27 мая", — сообщил Агентству "Москва" пресс-секретарь суда Алексей Черников. Уточняется, что защита Аверьянова добивалась его перевода под домашний арест, но суд не удовлетворил ходатайство адвоката.
Перестрелка на фабрике "Меньшевик" произошла утром 27 декабря 2017 года. После инцидента, в ходе которого погиб охранник Алесей Осипов, экс-владелец фабрики Аверьянов покинул предприятие и был задержан полицией утром 28 декабря. Свои действия он объяснил тем, что пытался помешать рейдерскому захвату фабрики. Свою вину Аверьянов не признал. настаивая, что убийство произошло случайно.
Москва24: последние новости
Напавшего на радиоведущую Фельгенгауэр хотят отправить на принудительное лечение Молодого человека убили в Щербинке после конфликта в соцсетях ФАС возбудила дело против Домодедова из-за ограничений для такси
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ363
Еще три страны сообщили о высылке дипломатов РФ141
В России анонсировали «ответ каждому»404
Исландия приостановила диалог с Россией137
В СК объяснили «секретность» при выдаче тел в Кемерово130
Видео
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
04:07
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ
Пожары Происшествия
00:45
Еще три страны сообщили о высылке дипломатов РФ
Политика В мире
03:34
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной
Шоу-бизнес
04:07
В СК объяснили «секретность» при выдаче тел в Кемерово
Пожары Происшествия
00:34
Уточнено происхождение рельефа Луны
Наука и техника Наука
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
02:08
Кадыров приехал на место пожара в Грозном
Пожары Происшествия
00:45
Новый антироссийский шаг
Политика Статьи
04:56
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение