Суд продлил арест экс-владельцу фабрики «Меньшевик» Аверьянову

"Постановлением Пресненского районного суда удовлетворено ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемого Ильи Аверьянова до 27 мая", — сообщил Агентству "Москва" пресс-секретарь суда Алексей Черников . Уточняется, что защита Аверьянова добивалась его перевода под домашний арест, но суд не удовлетворил ходатайство адвоката.

Перестрелка на фабрике "Меньшевик" произошла утром 27 декабря 2017 года. После инцидента, в ходе которого погиб охранник Алесей Осипов, экс-владелец фабрики Аверьянов покинул предприятие и был задержан полицией утром 28 декабря. Свои действия он объяснил тем, что пытался помешать рейдерскому захвату фабрики. Свою вину Аверьянов не признал. настаивая, что убийство произошло случайно.