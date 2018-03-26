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После сброса канализационных стоков в Волгу возбуждено уголовное дело
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После сброса канализационных стоков в Волгу возбуждено уголовное дело 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ. Расследованием уголовного дела занят третий отдел управления. Возбуждено производство по части 1 статьи 247 УК России. Следствие считает, что 14 января 2018 года в залив реки Волга были сброшены канализационные стоки. Инцидент произошел на улице Боевой в Казани. Пробы изъяли специалисты Министерства экологии и природных ресурсов РТ. Экспертиза показала, что в воде превышена норма вредных (загрязняющих) веществ. Уточняются все детали происшествия. В ближайшее время специалисты проведут судебно-экологическую экспертизу.
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