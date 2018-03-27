Убийцу семьи полицейского Гошта будут судить за кражу с ж/д предприятия

Сызрани завершено расследование уголовного дела в отношении группы лиц, совершившей хищение имущества с территории одного из железнодорожных предприятий города, сообщает Сызранский линейный отдел МВД России на транспорте.

В апреле 2016 года с территории одного из железнодорожных предприятий были похищены 34 ребордных ролика, которые используются при укладке железнодорожных путей. Ущерб составил более 100 тысяч рублей.

Полицейские установили, что преступление совершили трое местных жителей, которые вступили в преступный сговор. Похищенные ролики они сдали в пункт приема лома черных металлов за 8,5 тысяч рублей.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище» УК РФ . В отношении двоих фигурантов расследование было завершено в августе того же года. Один из них осужден к четырём годам лишению свободы, второй скрылся от суда и объявлен в федеральный розыск.

В отношении третьего обвиняемого было выделено отдельное производство, т.к. после совершения кражи роликов он был задержан и осужден за убийство полковника полиции Гошта А. В. и его семьи, в связи с чем реальная возможность его участия в данном уголовном деле отсутствовала. Расследование в отношении него было завершено в марте 2018 года. Дело передано для рассмотрения в Сызранский городской суд.