Осужденного за убийство полковника Гошта и его семьи будут судить за новое преступление

И теперь Зохрабову предстоит новый судебный процесс. На этот раз его обвиняют в причастности к краже.

Как сообщили в транспортной полиции Сызрани, в апреле 2016 года с территории одного из железнодорожных предприятий города были украдены 34 ребордных ролика, которые используются при укладке железнодорожных путей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что кражу совершили трое местных жителей. Они вывезли похищенное на «Газели» и сдали его в пункт приема металлолома. Стоимость изделий составила более 100 тыс. руб., но преступники смогли выручить за сдачу краденного лишь 8,5 тысячи. Уголовное дело было возбуждено по п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 158 УК (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение).

По данным полицейских, в отношении двоих фигурантов расследование уголовного дела было завершено в августе того же года.

Один из них осужден к лишению свободы сроком на четыре года, второй скрылся от суда и объявлен в федеральный розыск.

В отношении третьего обвиняемого, коим, по версии следствия, является Орхан Зохрабов, материалы дела выделили в отдельное производство, так как он был задержан и осужден за убийство полковника полиции Гошта и его семьи, в связи с чем реальная возможность его участия в данном уголовном деле отсутствовала.

Как сообщают в Сызранском ЛО МВД России на транспорте, в марте 2018 года расследование в отношении Орхана Зохрабова было завершено. Дело передано для рассмотрения в Сызранский городской суд. Зохрабову грози прибавка к сроку. Санкция вменяемой ему статьи обвинения предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.